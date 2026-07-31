Ливни, грозы и град: в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности

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Северную столицу ждут ливни и град.

Фото, видео: "ДП"/Ермохин Сергей; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге. Уже в ночь на субботу жителей Северной столицы ждут ливни, грозы, сильный ветер и град.

А вот в Башкирии он уже прошел. Уфа оказалась в эпицентре: сразу и ураган, и наводнения. По пригородам ударил град пугающих размеров.

Жители делятся кадрами последствий непогоды. На машинах — глубокие вмятины, в домах разбиты стекла, у многих на участках фактически уничтожены огороды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 500 километров федеральной трассы «Колыма» в Якутии закрыли из-за сильного паводка. Ливни размыли асфальт, на одном из участков потоки воды разрушили мост, а на другом на проезжую часть сошел оползень.

Многие водители оказались в ловушке. Как заявили в региональном Минтрансе, дорогу уже пытаются восстановить, но уровень воды слишком высокий, и начать восстанавливать трассу пока не могут. В нескольких районах из-за наводнения эвакуируют людей.

И, если эта часть региона ушла под воду, то в другой бушуют лесные пожары. Сильное пламя уже вплотную приблизилось к одному из населенных пунктов, на борьбу с огнем брошены около сотни человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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