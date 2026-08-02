«Не осознала»: Влад Череватый признался в попытке приворожить Анну Седокову

Экстрасенс Влад Череватый пытался приворожить Анну Седокову

Победитель шоу «Битва сильнейших» Влад Череватый признался, что пытался приворожить певицу Анну Седокову.

Экстрасенс вместе с Седоковой снялся во втором сезоне проекта «Мастер игры». Как рассказал Череватый, он с первых дней был заинтригован российской певицей, так как вокруг нее всегда много ухажеров. Поэтому, используя «свои методы», он хотел, чтобы Анна сама посмотрела на него.

«Когда ты понимаешь, что все ее добиваются, все ее хотят, я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добивались», — сказал Череватый в утренней программе одного из развлекательных каналов.

Но, судя по всему, добиться нужного «эффекта» Владу так и не удалось. По словам экстрасенса, певица еще не осознала на себе его «чары».

Ранее Седокова раскритиковала Череватого за странные поступки, которые он совершал во время съемок шоу. Артистка была возмущена тем, что экстрасенс, по ее мнению, с первых дней на проекте использовал свои способности с целью причинить вред другим людям.

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