Уехала к бабушке и не вернулась: двенадцатилетняя школьница пропала в Подмосковье

В Подмосковье пропала двенадцатилетняя школьница

В Подмосковье пропала 12-летняя девочка. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Накануне в шесть часов вечера девочка отправилась на велосипеде к бабушке в Москву из деревни Цибино в Воскресенске. Однако до пункта назначения девочка так и не добралась. Дозвониться до нее родители не смогли. После чего они начали искать школьницу.

За ночь участники поисковой операции обследовали большую территорию, но следов ребенка обнаружить пока не удалось. Родственники предполагают, что она все же могла доехать до Москвы.

Школьница может передвигаться на черном велосипеде с салатовой рамой. Рост пропавшей 166 сантиметров, волосы черные, глаза — карие. Перед исчезновением девочка была одета в белую кепку, зеленую толстовку и шорты. К поискам уже подключились полицейские и волонтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Пущино Серпуховского городского округа Московской области пропала 13-летняя девочка. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело.

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