Ксения Алферова извинилась перед своей кошкой по совету Юрия Куклачева

Актриса Ксения Алферова поделилась необычной историей о том, как смогла отучить свою 18-летнюю кошку Зосю от неожиданного хулиганства благодаря совету народного артиста РСФСР, дрессировщика кошек Юрия Куклачева. Об этом сообщил портал 7Дней.ru.

По словам Алферовой, пожилая любимица, которая долгие годы была главной среди домашних питомцев, внезапно начала оставлять «сюрпризы» в неположенных местах. Ни один из привычных способов решить проблему не помогал.

Оказавшись в театре и встретив Куклачева, актриса рассказала ему о поведении кошки и попросила совета. Дрессировщик предложил неожиданное решение — всей семье попросить у питомца прощения.

Алферова призналась, что в тот же день купила Зосе любимые лакомства, после чего каждый член семьи подошел к кошке и извинился перед ней.

«Самое поразительное, что это сработало! Она нас простила и безобразничать прекратила. Разрешила нам остаться у нее в доме жить и с ней дружить!» — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксении Алферовой понадобилось три года, чтобы пережить разрыв с Егором Бероевым. Актриса рассказала, что восстановиться после эмоционального кризиса ей помогли вера, религия и работа над собой. По словам Алферовой, этот период был непростым: она молилась, исповедовалась, много разговаривала и анализировала произошедшее.

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