Простой пенсионер облапошил мошенников: вот как он это сделал

В Тольятти пенсионер вместо денег отдал мошенникам порезанные газеты

В Тольятти пенсионер обманул мошенников. Об этом на своем официальном сайте сообщила прокуратура Автозаводского района города.

По данным правоохранительных органов, 42-летняя безработная жительница села Васильевка Ставропольского района Самарской области пыталась заполучить крупную сумму денег у пенсионера. Но мужчина смог понять, что его обманывают.

«Она пыталась похитить у 77-летнего пенсионера 2,4 миллиона рублей, однако последний, распознав мошенничество, передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, эту же женщину подозревают в причастности к другому эпизоду. По версии ведомства, злоумышленникам удалось убедить несовершеннолетнюю дочь одного из жителей Тольятти в том, что ей необходимо отдать 1,9 миллиона рублей курьеру. Роль доставщика и исполняла подозреваемая.

Женщине предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». Ее имущество и расчетные счета арестованы. А уголовное дело было направлено в городской суд.

В отношении других участников этой преступной схемы уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Владимире пенсионерка помогла задержать мошенницу. Злоумышленники использовали классическую схему, предложив якобы обезопасить финансы своей потенциальной жертвы.

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