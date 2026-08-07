Простой пенсионер облапошил мошенников: вот как он это сделал

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 2 131 0

Подозреваемая до этого уже успела обмануть несовершеннолетнюю.

Пенсионер обманул мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Тольятти пенсионер вместо денег отдал мошенникам порезанные газеты

В Тольятти пенсионер обманул мошенников. Об этом на своем официальном сайте сообщила прокуратура Автозаводского района города.

По данным правоохранительных органов, 42-летняя безработная жительница села Васильевка Ставропольского района Самарской области пыталась заполучить крупную сумму денег у пенсионера. Но мужчина смог понять, что его обманывают.

«Она пыталась похитить у 77-летнего пенсионера 2,4 миллиона рублей, однако последний, распознав мошенничество, передал курьеру пакет с нарезанными листами из газет и журналов», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, эту же женщину подозревают в причастности к другому эпизоду. По версии ведомства, злоумышленникам удалось убедить несовершеннолетнюю дочь одного из жителей Тольятти в том, что ей необходимо отдать 1,9 миллиона рублей курьеру. Роль доставщика и исполняла подозреваемая.

Женщине предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». Ее имущество и расчетные счета арестованы. А уголовное дело было направлено в городской суд.

В отношении других участников этой преступной схемы уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Владимире пенсионерка помогла задержать мошенницу. Злоумышленники использовали классическую схему, предложив якобы обезопасить финансы своей потенциальной жертвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.41
0.48 94.06
0.87
Ароматный гороскоп: чем ты пахнешь по знаку зодиака

Последние новости

18:15
«Обозлилась на людей»: почему Долина больше не любит своих поклонников
17:55
Секреты богатого урожая: почему сажать капусту нужно именно сейчас
17:43
«Детская травма»: гулявшую голой по Москве Брагину отправили под домашний арест
17:42
Из‑за нападений закрыли 40 школ: макака терроризирует индонезийский город
17:31
Последнее прощание: как домашние животные узнают о своей скорой смерти
17:18
Смертельная пара: чем опасна комбинация алкоголя и сигарет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил
«Нам не о чем было говорить»: Овсиенко раскрыла причину краха 17-летнего брака
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео