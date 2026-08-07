Татьяна Овсиенко рассказала об угрозах продюсера группы «Мираж» Андрея Литягина

Продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин угрожал заслуженной артистке РФ Татьяне Овсиенко и ее семье. Об этом певица рассказала в шоу продюсера Артема Сорокина.

«Он сначала позвонил маме. Я запомнила на всю жизнь, и мама тоже. И он говорит: «Хотите, чтобы дочь вернулась в Киев без ног?“» — вспомнила Овсиенко.

Конфликт разгорелся после того, как в группе решили поставить рядом с Овсиенко певицу Светлану Разину. Татьяну такой вариант категорически не устроил: она не хотела выступать дуэтом и обучать новую солистку.

После того, как Овсиенко отказалась, ее пригласили на серьезный разговор в «Лужники». Встреча проходила в присутствии представителей криминальной среды, что для того времени, как отметила сама Овсиенко, не считалось чем-то необычным.

«И Литягин, значит, говорит: «Я запрещаю петь», — рассказала исполнительница.

Однако отказываться от сцены Овсиенко не собиралась. Она заявила присутствовавшим, что продолжит самостоятельную карьеру, поскольку считала, что честно отработала годы в коллективе, несмотря на небольшие заработки.

«Ребят, без ног я, конечно, не уеду, а петь я буду сама», — вспомнила свой ответ певица.

История Овсиенко в «Мираже» началась вовсе не с роли солистки. Изначально она работала в коллективе костюмером, а на сцену попала после ухода Натальи Ветлицкой. Поначалу будущая звезда должна была появляться перед публикой и выступать под фонограмму. Позднее создатели группы обратили внимание на ее вокальные способности.

В составе «Миража» артистка провела около двух лет. График в тот период был крайне напряженным — количество выступлений могло доходить до семи за день. При этом отношения между руководством проекта и солистками были непростыми, а сами исполнительницы практически не могли влиять на принимаемые решения.

О своем уходе из коллектива певица узнала неожиданным образом. На Новый год она отправилась к родителям в Киев и во время семейного застолья увидела по телевизору сообщение о новой солистке «Миража». Предупреждения от руководства группы перед этим Овсиенко не получала.

К тому моменту артистка уже активно гастролировала с коллективом, а ее имя появлялось на концертных афишах. После появления новой исполнительницы Овсиенко решила не возвращаться в прежнем качестве и начала сольную карьеру.

Позднее споры вокруг наследия «Миража» неоднократно продолжались уже без участия Овсиенко. В частности, конфликты возникали между бывшей солисткой Маргаритой Суханкиной и Андреем Литягиным из-за прав на исполнение песен коллектива.

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