Доказали лидерство: российские синхронистки вернулись в Москву с золотом ЧЕ

Российские синхронистки вернулись в Москву с золотом чемпионата Европы

Российские синхронистки вернулись домой из Парижа с золотом чемпионата Европы. В столичном аэропорту Внуково девушек ждали теплые объятия близких и, конечно, огромные букеты цветов.

Сборная не выступала на международных соревнованиях пять лет. Но, вернувшись, сразу доказала свое лидерство в этой дисциплине. Хотя давление было колоссальным. Испанские спортсменки попытались раздуть скандал и обвинили нашу команду в плагиате.

«На протяжении последних 15–20 лет все страны, в том числе и Испания, брали те элементы, которые придумала сборная России. И мы никогда на это не жаловались. В правилах не прописано, что какой-то из элементов брать нельзя», — сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

«Нас обвинили в соцсетях. И где бы это ни было — это неэтично. Мы хотим сказать, что это спорт. Элемент, который мы делали, он абсолютно подходит под все правила, он есть в каталоге», — сказала чемпионка Европы по синхронному плаванию Елизавета Смирнова.

Европейское первенство тем временем в самом разгаре. И копилка наших медалей пополнилась еще одним золотом. Его принес Руслан Терновой. Он выиграл в прыжках с десятиметровой вышки. Это его первый триумф в личном зачете. Ранее Руслан Терновой и Никита Шлейхер обошли соперников из Италии и Украины в синхронных прыжках с трамплина.

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