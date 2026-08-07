Заголовки американских газет, напечатанных ровно 81 год назад: вся страна празднует атомную бомбардировку Хиросимы, когда за несколько секунд были убиты больше 100 тысяч человек. В Японии этот день помнят, только со временем перестали вспоминать Штаты, которые сбросили бомбу, и начали говорить о создании собственного ядерного оружия. Тему продолжит — корреспондент «Известий» Мария Коровина.

За тем, как Токио перестал бояться и полюбил ядерную бомбу, с удивлением наблюдает весь мир. На траурной церемонии по случаю годовщины атомной бомбардировки Хиросимы мало того, что ни слова о том, кто же все-таки сбросил ядерный боезаряд, так еще и в адрес нашей страны посыпались обвинения в агрессии.

«Дорогие друзья, прошу вас еще раз прислушаться к опыту переживших атомную бомбардировку — тех, кто выжил в том аду. Мужчина, которому тогда было девять лет, в наши дни стал свидетелем российского вторжения на Украину, в результате чего погибли мирные жители», — внезапно заявил с трибуны мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.

Слова про российскую, а еще китайскую и северокорейскую угрозу — это реальная выдержка из обновленной «Белой книги», содержание которой сводится к нехитрому тезису: Япония стремительно вооружается. И она не была бы сама собой, если бы не оформила доктрину в виде комикса, манги. Сотрудничеству с Вашингтоном в документе посвящена отдельная глава.

«В наших планах по приобретению ракет Tomahawk в период с 2025 по 2027 финансовый год ничего не изменилось. Мы продолжим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами для того, чтобы их приобрести», — сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Буквально несколько дней назад Япония забросила пробный шар, запустив ракету Tomahawk с борта эсминца JS Chokai в Тихом океане. И это наравне с развертыванием наземных ракет большой дальности. Но подождите, что-то тут не сходится.

«Глубокое осмысление прошлого привело нас к клятве больше никогда не отправлять наших детей на войну. Когда создаются подобные книги и дети их читают, разве это не означает, что им говорят: „Вы должны принять войну и быть готовы сражаться“? Это абсолютно недопустимо. Это нарушает Конституцию, и мы никогда не должны допустить подобного», — подчеркнул бывший депутат городского совета Кагосимы Масима Юкинори.

Японские власти — на своей волне. На публике премьер будто разыгрывает сценки из аниме, за кадром — последовательно продолжает вкладывать миллионы в ОПК. А еще готовит общество к новой реальности, где на смену здравому смыслу пришли Tomahawk и Palantir.

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