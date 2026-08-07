Лидер «Родины» Журавлев назвал членов партии «Яблоко» национальными предателями

Лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев 7 августа заявил 5-tv.ru, что партия «Яблоко» относится к национальным предателям и пытается поставить россиян на колени перед Западом.

«Они пропагандируют западные ценности, западный образ жизни, неприемлемый для Российской Федерации», — сообщил он.

По мнению Журавлева, сторонники «Яблока» собираются развалить страну. Он заявил об иностранном финансировании партии, тематической работе в соцсетях, в том числе в запрещенных, а также о том, что председателя Николая Рыбакова не допустили до участия в выборах из-за демонстрации экстремистской символики.

«Партия продолжает это делать, говоря о том, что нам не надо освобождать наши конституционные территории, и это, собственно, является экстремизмом», — отметил Журавлев.

Лидер «Родины» также подчеркнул, что представители «Яблока» в заксобраниях субъектов РФ вносят законы, которые, например, подразумевают отмену наказания за клевету в адрес российской армии.

Ранее в этот же день «Родина» подала в Верховный суд России иск с требованием снять «Яблоко» с выборов в Госдуму.

6 августа Журавлев обвинил «Яблоко» в получении иностранного финансирования от структур предпринимателя Михаила Ходорковского*.

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* — Признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов.