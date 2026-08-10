Верховный суд РФ снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму

Верховный суд России снял политическую партию «Яблоко» с выборов депутатов Государственной думы девятого созыва, отменив регистрацию ее федерального списка кандидатов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд удовлетворил административное исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Яблоко».

Таким образом, зарегистрированный ранее Центральной избирательной комиссией РФ федеральный список партии исключен из участия в выборах депутатов Госдумы IX созыва.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

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