Защита от солнца и омоложение: чем полезны помидоры для кожи

5-tv.ru: помидоры замедляют старение и приносят пользу коже

Помидоры часто называют продуктом для «красивой кожи», связывая их с защитой от солнца, выработкой коллагена и замедлением старения.

Основной интерес исследователей связан с ликопином — каротиноидом, который в большом количестве содержится в красных помидорах, а также с витамином C и другими растительными соединениями.

Польза помидоров для кожи проявляется прежде всего как часть полноценного рациона: содержащиеся в них вещества участвуют в антиоксидантной защите и поддержании нормальной структуры тканей. В свойствах томатов разобрались в материале 5-tv.ru.

Какие вещества в помидорах полезны для кожи?

Один из главных компонентов томатов — ликопин. Это каротиноид с антиоксидантными свойствами. Исследования питания с продуктами из помидоров показывают, что регулярное поступление ликопина способно повышать содержание каротиноидов в организме и коже.

Помидоры также являются пищевым источником витамина C. Этот витамин необходим организму для синтеза коллагена — белка, который входит в состав соединительной ткани и важен для нормального состояния кожи. Кроме того, витамин C выполняет антиоксидантную функцию.

Могут ли помидоры защищать кожу от солнца?

Именно этот эффект помидоров изучен лучше других. В исследованиях участники в течение нескольких недель употребляли томатные продукты, богатые ликопином. После этого у них отмечалось снижение выраженности покраснения кожи в ответ на контролируемое воздействие ультрафиолета.

Обзор исследований влияния помидоров и ликопина на фотоповреждение кожи также указывает на потенциальный защитный эффект при регулярном употреблении. Он связывается в том числе с антиоксидантными свойствами каротиноидов и их участием в процессах, возникающих при воздействии ультрафиолета.

Однако эффект питания нельзя сравнивать с действием солнцезащитного средства. Ликопин не блокирует ультрафиолет и не дает возможности безопасно проводить больше времени на солнце.

Для профилактики солнечных ожогов и фотостарения необходимы обычные меры защиты.

Помогают ли помидоры поддерживать коллаген?

Польза помидоров для кожи связана и с содержащимся в них витамином C. По данным специалистов, аскорбиновая кислота необходима для образования коллагена.

При выраженном дефиците этого витамина синтез белка нарушается, что отражается в том числе на соединительных тканях и заживлении.

Но из этого не следует, что дополнительная порция томатов резко увеличит количество коллагена или разгладит морщины. Организм использует витамин C в рамках сложных обменных процессов, а при разнообразном рационе его источниками служат многие овощи и фрукты.

Поэтому корректнее говорить, что помидоры помогают обеспечивать организм веществами, необходимыми для нормальных функций кожи, а не действуют как средство от морщин.

Какие помидоры полезнее для кожи: свежие или приготовленные?

У свежих и приготовленных томатов есть разные преимущества. В свежих овощах лучше сохраняется витамин C, поскольку продолжительное нагревание способно уменьшать его содержание.

С ликопином ситуация иная. Исследования показывают, что из обработанных томатных продуктов он может усваиваться лучше, чем из свежих помидоров.

Биодоступность повышается и при сочетании томатов с жирами. В исследовании с оливковым маслом его добавление к приготовленным помидорам значительно увеличивало поступление ликопина в кровь.

Поэтому выбирать исключительно свежие или исключительно приготовленные помидоры не требуется. Салат позволяет получить свежие овощи и витамин C, а томатный соус, тушеные помидоры или паста с растительным маслом могут стать источником хорошо усваиваемого ликопина.

Нужно ли есть помидоры каждый день ради кожи?

Специальной нормы помидоров «для пользы коже» не установлено. Исследования ликопина обычно оценивают регулярное употребление томатных продуктов в течение нескольких недель, однако схемы отдельных экспериментов нельзя превращать в универсальную рекомендацию для всех.

Рациональнее включать помидоры в разнообразное питание вместе с другими овощами, фруктами, источниками белка и жиров. Тогда организм получает не одно выбранное вещество, а комплекс необходимых нутриентов.

Если человек не любит томаты, искать косметическую пользу именно в них необязательно. Витамин C и различные растительные антиоксиданты содержатся во многих других продуктах.

Можно ли наносить помидоры на лицо?

Домашние маски из свежего помидора часто советуют для осветления кожи, уменьшения жирности или воспалений. Убедительных клинических данных, подтверждающих подобные эффекты обычного томатного сока или мякоти, недостаточно.

При этом непосредственный контакт продуктов растительного происхождения с кожей способен провоцировать раздражение или аллергические реакции. Помидоры относятся к продуктам, которые у чувствительных людей могут вызывать контактную крапивницу.

Поэтому преимущества томатов разумнее получать с пищей, а не превращать овощи в домашнюю косметику. При акне, пигментации, розацеа или других заболеваниях кожи лучше использовать средства с изученными активными веществами и при необходимости обращаться к дерматологу.

Могут ли помидоры замедлить старение кожи?

Ликопин и другие каротиноиды участвуют в антиоксидантной защите, а исследования питания показывают возможное влияние томатных продуктов на отдельные проявления фотоповреждения. Это позволяет рассматривать богатый растительной пищей рацион как один из факторов поддержки нормального состояния кожи.

Но «антивозрастной эффект» помидоров легко переоценить. Ультрафиолет остается важным внешним фактором преждевременного старения кожи, поэтому систематическая защита от солнца имеет гораздо более понятное практическое значение, чем ставка на один продукт.

Помидоры в этом смысле полезны не как лекарство или косметика, а как часть питания, которое обеспечивает организм ликопином, витамином C и другими растительными соединениями.

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