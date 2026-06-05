«Счастливые и достойные»: Эррол Маск о русских людях

Эррол Маск назвал русских людей порядочными и счастливыми

В России живут счастливые люди. Об этом «Известиям» заявил предприниматель, отец бизнесмена Илона Маска на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) -2026.

«Я не могу вспомнить ни одной страны в мире, где сейчас люди были бы счастливы. Ни одной на Западе. Не как в России. Здесь люди очень счастливы, и вы должны быть очень благодарны», — сказал предприниматель.

Он отметил, что приезжает в нашу страну уже четвертый раз за год. Бизнесмен называет Россию неплохим местом с добрыми, порядочными и достойными людьми, в которых нет ненависти.

Маск-старший уверен в том, что Москва и Вашингтон скоро начнут дружить. Также он упомянул красоту русских городов Маск считает, что Казань похожа на Санкт-Петербург, только на Волге.

ПМЭФ -2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. Форум собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на западе вывели гипотизу, согласно которой стремление русских к сильной власти якобы связано с тугим пеленанием младенцев. Об этом Захарова рассказала в рамках ПМЭФ-2026.

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