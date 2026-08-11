Экипажи танков Т-80БВ сорвали ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Действуя с закрытых огневых позиций, танкисты нанесли удары по группам противника и укреплениям.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипажи танков Т-80БВ группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области.
В ходе разведки подразделения группировки «Восток» обнаружили перемещение живой силы ВСУ между передовыми опорными пунктами в Запорожской области. Противник небольшими группами перебрасывал личный состав на позиции для замены подразделений и восполнения потерь.
Координаты выявленных целей передали экипажам танков Т-80БВ группировки «Восток». Действуя с закрытых огневых позиций, танкисты нанесли удары по группам противника и укреплениям, использовавшимся для проведения ротации.
«Стараемся продвигаться к позициям по скрытым маршрутам. Прибываем, отрабатываем по целям, после чего меняем место и ждём дальнейшей корректировки. Бывает, что ещё во время движения по нам начинают работать FPV-дроны противника, но машина выдерживает удары. Работаем с закрытых огневых позиций на дальности от шести до десяти километров. Наносим удары по блиндажам, опорным пунктам, артиллерии и технике подвоза. Помогаем штурмовым подразделениям продвигаться к позициям противника», — рассказал командир танка с позывным «Плотник».
В результате выполнения огневых задач уничтожен личный состав ВСУ, опорные пункты и оборудованные укрытия противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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