Пистолет к затылку: новые случаи мобилизации на Украине поражают жестокостью
В ТЦК продолжает процветать коррупция.
Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai; 5-tv.ru
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В Киеве сотрудники ТЦК избили женщину
В Киеве силовики набросились на жительницу города, которая не позволила затолкать в микроавтобус новую жертву. В ход пошли сначала кулаки, а затем и газовый баллончик. Там же военкомы вместе с полицией едва не убили тяжело больного человека. Мужчина попытался объяснить, что у него есть отсрочка из-за операции на сердце, но слушать никто не стал.
В Днепропетровске мужчине и вовсе буквально приставили к затылку пистолет. Другого мобилизовали несмотря на то, что он в одиночку воспитывает дочь-подростка. Иван Кириченко показал силовикам повестку в суд по делу об опеке, но ее во внимание не приняли.
«Мы туда с крестной поехали. Нам так ничего и не сказали толкового, нам только нагрубили. Я еще больше расстроилась, что без отца на данный момент», — рассказала дочь мобилизованного.
Военкомы заявили — дочь уже не маленькая и постоянного присмотра не требует. Все это на фоне скандала о масштабной коррупции в ТЦК. В Генпрокуратуре вскрыли факты — мобилизованные передавали силовикам деньги и машины, чтобы не оказаться на фронте. Всего — на сумму более чем в полмиллиона долларов.
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