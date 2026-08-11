«Маразм»: в Госдуме высмеяли попытки Парижа найти «очаг» европейских пожаров в России

Депутат Чепа: попытки Парижа списать пожары на происки России — маразм

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал абсурдные обвинения французских чиновников и журналистов, приписывающих России причастность к природным пожарам в Пятой республике. Об этом депутат заявил в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru.

Парламентарий отреагировал на вбросы с иронией.

«Приятно слышать, с одной стороны, что о таких великих успехах России — страна может делать все. И то, что жарко во Франции, и то, что температура бьет мировые рекорды — это все Россия делает, да», — заметил Чепа.

Однако затем парламентарий перешел от шуток к выводам, назвав ситуацию маразмом. Он напомнил, что Москва исторически приходила на помощь Парижу в трудные времена: российские самолеты и вертолеты неоднократно участвовали в тушении пожаров на французской территории. Сейчас же, по его словам, из-за позиции Парижа взаимодействие разорвано.

«Пожары усиливаются, надо найти крайнего, надо найти врага. Они постоянно пытаются объяснить своим гражданам, почему тратится столько денег на НАТО и почему необходимо продолжать военные действия на Украине», — считает депутат.

Чепа убежден, что нападки на РФ — это попытка действующего кабинета министров хоть как-то оправдаться перед избирателями.

«Рейтинги Макрона уже ничего не может поднять. Ничего. Ясно, что он ищет всевозможные пути, чтобы как-то защитить или объяснить свои провалы», — резюмировал депутат.

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