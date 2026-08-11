«Никогда ничего не боялся»: Путин рассказал о своем отношении к ИИ

Основной вызов заключается в потенциальной утрате людьми навыков критического и самостоятельного мышления.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин о своем отношении к ИИ: я никогда ничего не боялся
Президент России Владимир Путин не испытывает страха перед возможными рисками, которые влечет за собой развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями научной среды в Новосибирске.
Общение проходило в формате диалога со студентами, аспирантами и молодыми исследователями, где поднимались вопросы цифровой трансформации общества.
Один из преподавателей в ходе дискуссии заметил, что президенту «нечего бояться» в контексте грядущих технологических перемен.
«А я никогда ничего не боялся», — лаконично подчеркнул российский лидер.
В рамках обсуждения участники затронули глубокие философские и практические проблемы, связанные с повсеместным внедрением ИИ.
Собеседник президента также выразил мнение, что основной вызов заключается в потенциальной утрате людьми навыков критического и самостоятельного мышления. По его словам, сейчас профессиональное сообщество старается так организовать обучение, чтобы подрастающее поколение не перекладывало мыслительные функции на алгоритмы, а использовало их лишь как вспомогательный инструмент.
Преподаватель также отметил, что определенные задачи вполне можно делегировать технике. Однако этот процесс должен жестко контролироваться человеком и оставаться в рамках разумного подхода.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?