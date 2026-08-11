«Никогда ничего не боялся»: Путин рассказал о своем отношении к ИИ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Основной вызов заключается в потенциальной утрате людьми навыков критического и самостоятельного мышления.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Путин о своем отношении к ИИ: я никогда ничего не боялся

Президент России Владимир Путин не испытывает страха перед возможными рисками, которые влечет за собой развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями научной среды в Новосибирске.

Общение проходило в формате диалога со студентами, аспирантами и молодыми исследователями, где поднимались вопросы цифровой трансформации общества.

Один из преподавателей в ходе дискуссии заметил, что президенту «нечего бояться» в контексте грядущих технологических перемен.

«А я никогда ничего не боялся», — лаконично подчеркнул российский лидер.

В рамках обсуждения участники затронули глубокие философские и практические проблемы, связанные с повсеместным внедрением ИИ.

Собеседник президента также выразил мнение, что основной вызов заключается в потенциальной утрате людьми навыков критического и самостоятельного мышления. По его словам, сейчас профессиональное сообщество старается так организовать обучение, чтобы подрастающее поколение не перекладывало мыслительные функции на алгоритмы, а использовало их лишь как вспомогательный инструмент.

Преподаватель также отметил, что определенные задачи вполне можно делегировать технике. Однако этот процесс должен жестко контролироваться человеком и оставаться в рамках разумного подхода.

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