Простые правила для здоровья мозга: что сохраняет память после 60 лет

Помогает не одна специальная методика, а комплекс привычек, которые снижают риски возрастных нарушений.
Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio
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5-tv.ru: одним из способов сохранить ясность ума после 60 являются прогулки
После 60 лет многие люди замечают изменения в работе памяти. Становится сложнее быстро вспомнить имя знакомого, найти нужное слово или удержать в голове несколько задач одновременно. Такие ситуации не всегда говорят о серьезных нарушениях — с возрастом скорость обработки информации действительно может немного снижаться.
Однако возрастное изменение памяти и выраженное ухудшение когнитивных функций — разные вещи. Специалисты считают, что на состояние мозга влияют не только годы, но и образ жизни, уровень физической активности, качество сна, питание, состояние сосудов и наличие хронических заболеваний. Разбираемся в нюансах в материале 5-tv.ru.
Почему после 60 лет память может становиться хуже?
Многие возрастные изменения памяти считаются нормальными. Например, человек может дольше вспоминать имя, иногда забывать, куда положил вещь, или нуждаться в повторении новой информации.
Более серьезные признаки — когда забывчивость начинает мешать повседневной жизни. Например, человек регулярно теряет ориентацию в знакомых местах, забывает важные события, не справляется с привычными бытовыми задачами или повторяет одни и те же вопросы.
Специалисты отмечают, что некоторые изменения памяти являются частью нормального старения, но выраженные нарушения могут быть связаны с заболеваниями, которые требуют медицинской оценки.
Помогает ли физическая активность сохранить память?
Одним из наиболее изученных способов поддерживать здоровье мозга остается движение. Регулярная физическая активность улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а состояние сосудов напрямую связано с обеспечением мозга кислородом и питательными веществами.
ВОЗ рекомендует людям старшего возраста регулярно заниматься физической активностью с учетом состояния здоровья. Для многих подходят ходьба, плавание, упражнения на равновесие и силовые тренировки с подходящей нагрузкой.
Не обязательно заниматься интенсивным спортом. Даже ежедневные прогулки могут стать частью привычки, которая поддерживает общий тонус организма.
Особенно полезным считается сочетание разных видов нагрузки: аэробные упражнения помогают поддерживать выносливость, а силовые тренировки помогают сохранять мышечную массу.
Какие продукты полезны для памяти после 60 лет?
Отдельного продукта, который способен «восстановить память», не существует. Однако рацион в целом влияет на состояние сосудов, обмен веществ и работу мозга.
Для здоровья мозга полезно питание, в котором достаточно овощей, фруктов, рыбы, орехов, цельнозерновых продуктов и источников полезных жиров. Такой подход лежит в основе средиземноморской и похожих моделей питания, которые изучаются в связи со снижением риска когнитивных нарушений.
Особое внимание специалисты уделяют контролю факторов, которые влияют на сосуды: повышенного давления, уровня холестерина и сахара в крови. Состояние сердечно-сосудистой системы связано и с долгосрочным здоровьем мозга.
При этом не стоит самостоятельно принимать витаминные комплексы или добавки «для памяти» без рекоммендации врача.
Нужно ли тренировать память после 60 лет?
Мозгу, как и мышцам, нужна регулярная нагрузка. Новые занятия помогают сохранять активность нервных связей и поддерживать когнитивные функции.
Полезными могут быть:
- изучение иностранного языка;
- освоение новых цифровых навыков;
- чтение и обсуждение книг;
- настольные игры;
- занятия музыкой;
- решение задач и головоломок.
Однако важно понимать: тренировка отдельных навыков не означает автоматической защиты от всех возрастных изменений. Лучше всего работает разнообразная интеллектуальная активность, которая требует изучения нового и заставляет мозг адаптироваться.
Почему общение помогает сохранить ясность ума?
Социальная активность также связана со здоровьем мозга. Общение с друзьями, родственниками, участие в клубах, волонтерских проектах или совместных занятиях помогает поддерживать эмоциональное состояние и интеллектуальную вовлеченность.
После выхода на пенсию у некоторых людей уменьшается количество ежедневных контактов. Это может привести к снижению активности и ощущению изоляции.
Регулярные встречи, разговоры, совместные дела и новые знакомства становятся своеобразной тренировкой: человеку приходится слушать, анализировать информацию, вспоминать детали и реагировать на собеседника.
Какие привычки вредят памяти?
На состояние мозга могут влиять не только полезные привычки, но и повседневные факторы риска. К ним относятся:
- постоянный недостаток сна;
- малоподвижный образ жизни;
- курение;
- злоупотребление алкоголем;
- отсутствие контроля давления и уровня сахара;
- длительный стресс.
Также не стоит игнорировать хронические заболевания. Например, плохо контролируемая гипертония или сахарный диабет могут повышать риск проблем с сосудами, которые участвуют в обеспечении мозга кровоснабжением.
Регулярные профилактические обследования после 60 лет помогают вовремя замечать факторы, которые могут влиять на память и общее здоровье.
Какие упражнения помогают тренировать память каждый день?
Для поддержания памяти не обязательно выделять много времени на специальные занятия. Полезно включать небольшие умственные задачи в обычную жизнь. Можно попробовать:
- запоминать список покупок перед походом в магазин;
- пересказывать прочитанные статьи или книги;
- учить новые слова;
- менять привычные маршруты прогулок;
- записывать планы и события, а затем проверять себя;
- заниматься творчеством.
Хороший эффект дает сочетание нескольких видов активности: движение, общение и обучение новому. Такой подход воздействует на разные стороны когнитивного здоровья.
Когда ухудшение памяти требует обращения к врачу?
Некоторые изменения памяти нельзя объяснять только возрастом. Обратиться к специалисту стоит, если проблемы становятся заметными и мешают обычной жизни. Поводом для консультации могут быть:
- резкое ухудшение памяти;
- потеря ориентации во времени или пространстве;
- сложности с выполнением привычных задач;
- изменения поведения и характера;
- повторение одних и тех же вопросов.
Ранняя диагностика помогает определить причины нарушений. Иногда проблемы с памятью могут быть связаны не только с заболеваниями мозга, но и с недостатком некоторых веществ, нарушениями сна, стрессом или побочными эффектами лекарств.
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