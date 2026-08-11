Выбрать место и время: где и когда в России можно будет увидеть парад планет

Астроном Бурмистров: парад из шести планет пройдет 12 августа

Необычный парад планет пройдет 12 августа 2026. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал ученый-астроном Евгений Бурмистров.

Он отметил, что сам по себе парад планет не является очень редким явлением. Однако построение сразу шести таких небесных тел делает данное событие неординарным.

«Название „парад планет“ не означает, что небесные тела выстраиваются в идеальную прямую. На самом деле это оптический эффект: с нашей земной точки зрения планеты собираются в одном секторе неба, потому что все они движутся примерно в одной плоскости — плоскости эклиптики. Когда несколько из них одновременно оказываются по одну сторону от Солнца, мы видим их рядом друг с другом», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что это небесное событие при условии ясной погоды, можно будет наблюдать над всей территорией России. Для этого необходимо правильно выбрать время и место. Бурмистров советует обратить глаза к небу приблизительно за полчаса до восхода солнца, тогда планеты будут низко над восточным горизонтом. Также для наблюдения нужно выбрать локацию с широким обзором от востока до юго-запада. При этом горизонт на востоке должен быть открыт.

В небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Астроном уточнил, что четыре самые яркие планеты из этого списка можно будет увидеть невооруженным глазом. Для Урана понадобится бинокль, а вот для того, чтобы увидеть Нептун — телескоп. Также эксперт предупредил, что Меркурий и Юпитер из-за слишком низкого расположения могут скрываться за зданиями или деревьями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 12 августа 2026 года Земля якобы на семь секунд может полностью исчезнуть гравитация. Подобная аномалия может привести к тысячам жертв.

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