Автобус с пассажирами попал в аварию под Казанью: есть пострадавшие

В результате ДТП с автобусом под Казанью пострадали 13 человек

В Татарстане произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадали 13 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария случилась на 89-м километре федеральной дороги «Казань — Оренбург» в районе поселка городского типа Алексеевское.

По предварительным данным, столкнулись легковая машина и пассажирский микроавтобус. Погибших в результате происшествия нет, однако нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь.

«Произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В результате ДТП погибших нет, пострадало 13 человек», — указал источник.

В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров.

Следственное управление СК России по Татарстану подтвердило, что помощь врачей понадобилась нескольким пассажирам микроавтобуса.

«В результате ДТП медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса», — уточнили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины столкновения.

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