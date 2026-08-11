Автобус с пассажирами попал в аварию под Казанью: есть пострадавшие
На месте ДТП работают экстренные службы.
Фото: Telegram/Прокуратура ТАТАРСТАНА/prokrt
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В результате ДТП с автобусом под Казанью пострадали 13 человек
В Татарстане произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадали 13 человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Авария случилась на 89-м километре федеральной дороги «Казань — Оренбург» в районе поселка городского типа Алексеевское.
По предварительным данным, столкнулись легковая машина и пассажирский микроавтобус. Погибших в результате происшествия нет, однако нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь.
«Произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В результате ДТП погибших нет, пострадало 13 человек», — указал источник.
В момент аварии в салоне автобуса находились 18 пассажиров.
Следственное управление СК России по Татарстану подтвердило, что помощь врачей понадобилась нескольким пассажирам микроавтобуса.
«В результате ДТП медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса», — уточнили в ведомстве.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины столкновения.
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