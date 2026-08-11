«Кто я?» — Ольга Бузова назвала свой новый звездный статус
Многие коллеги певицы уже закрепили за собой определенные титулы.
Фото, видео: legion-media/Дмитрий Коробейников/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru
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Ольга Бузова: нареку себя богиней
Телеведущая и певица Ольга Бузова пошутила, что могла бы выбрать для себя новый статус среди звездных титулов и назвать себя «богиней». Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на бранче.
Артистка отметила, что многие ее коллеги уже закрепили за собой определенные образы и титулы. Так, по ее словам, у одних певиц есть собственные громкие определения, которые стали частью их публичного имиджа.
«Вот есть Анна Асти, она царица. Есть Каролина Лорак (более известная под псевдонимом Ани Лорак — Прим. ред.), она дива. Кто еще у нас? Ирина Аллегрова — императрица. Ну еще Люся Чеботина — императрица, она тоже себя так обрекла», — рассказала Бузова.
Артистка призналась, что задумалась, какой статус мог бы подойти ей самой.
«Вот я кто? В принципе? Богиня? Договорились, нареку себя богиней», — сказала певица.
Корреспонденты приняли такой статус и подсказали, что этот титул может отражать ее многолетнюю работу сразу в нескольких сферах — на телевидении, в музыке и других направлениях.
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