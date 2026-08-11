«Кто я?» — Ольга Бузова назвала свой новый звездный статус

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 192 0

Многие коллеги певицы уже закрепили за собой определенные титулы.

Фото, видео: legion-media/Дмитрий Коробейников/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова: нареку себя богиней

Телеведущая и певица Ольга Бузова пошутила, что могла бы выбрать для себя новый статус среди звездных титулов и назвать себя «богиней». Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на бранче.

Артистка отметила, что многие ее коллеги уже закрепили за собой определенные образы и титулы. Так, по ее словам, у одних певиц есть собственные громкие определения, которые стали частью их публичного имиджа.

«Вот есть Анна Асти, она царица. Есть Каролина Лорак (более известная под псевдонимом Ани Лорак — Прим. ред.), она дива. Кто еще у нас? Ирина Аллегрова — императрица. Ну еще Люся Чеботина — императрица, она тоже себя так обрекла», — рассказала Бузова.

Артистка призналась, что задумалась, какой статус мог бы подойти ей самой.

«Вот я кто? В принципе? Богиня? Договорились, нареку себя богиней», — сказала певица.

Корреспонденты приняли такой статус и подсказали, что этот титул может отражать ее многолетнюю работу сразу в нескольких сферах — на телевидении, в музыке и других направлениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Ольга Бузова
11 авг
«Я не считаю себя легендой»: Бузова рассказала, почему ей неловко из-за славы
5 авг
Бузова взялась за старое: появилось новое фото с бывшим
5 авг
Не модно: Бузова сворачивает бизнес по продаже одежды
25 июл
«Она не выбирала родителей»: Ольга Бузова вступилась за Анну Пересильд
24 июл
«Очень долго заживает рана»: Бузовой грозит еще одна операция на ноге
16 июл
«Мой любимчик»: Ольга Бузова заявила, что «с детства» болеет за Лионеля Месси
13 июл
«Я не шучу»: Бузова дважды перепутала хоккеистов с футболистами
10 июл
«Не вешаю нос»: Бузова начала тренироваться после травмы
8 июл
Анна Бузова откровенно рассказала о жизни в тени знаменитой сестры
4 июл
«Я не могу»: Бузова со слезами на глазах объявила о паузе в карьере
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

21:25
Егор Корнев выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров баттерфляем
21:13
Лесной секрет долголетия: как грибы продлевают жизнь
21:04
В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся
20:52
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
20:45
Рассасывать по инструкции: как выбрать таблетки от боли в горле
20:30
Дробовик Курта Кобейна уничтожили спустя почти 30 лет после его смерти

Сейчас читают

Первые кадры с места ДТП: кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini
Вдребезги! Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге
Чтобы не тянул плечи: как выбрать рюкзак для первоклассника
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео