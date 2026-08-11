Сентябрь в Москве и Санкт-Петербурге начнется 12 августа

Москву и Санкт-Петербург ожидает резкое похолодание

Миллионы россиян уже завтра ждет первая репетиция осени. С летним зноем можно попрощаться до следующего года. Со среды в столичный и северо-западный регионы идет похолодание. В Москве в вечерние часы температура опустится до 11-13 градусов. А сегодня синоптики обещают грозу и порывистый ветер. В Петербурге лишь немного теплее, но все те же дожди.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, самыми прохладными днями недели в Москве на этой неделе станут четверг и пятница, 13 и 14 августа. Днем температура составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. При этом столицу накроют дожди.

По словам синоптиков, такая погода больше соответствует климатической норме сентября. Однако надолго похолодание не задержится. Уже в субботу температура вернется к своей климатической норме: потеплеет до 17-22 градусов выше нуля. Существенных осадков в выходные не ожидается.

В сентябре и в Москву, и в Санкт-Петербург придет бабье лето. В Северной столице, где стандартные показатели составляют около девяти и 16 градусов тепла соответственно, ситуация будет комфортной. Из-за нехватки небесной влаги количество ясных дней окажется значительно больше многолетних значений.

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