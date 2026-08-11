В МГУ назвали гуманитарные профессии, которые не заменит искусственный интеллект

МГУ: PR-специалистов не заменит искусственный интеллект

Эксперты кафедры рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова определили, какие гуманитарные профессии сохранят высокие доходы и спрос после массового внедрения нейросетей. С результатами исследования ознакомилась Газета.ру.

В итоговый перечень вошли директор по стратегическим коммуникациям, PR-директор, руководитель пресс-службы, GR-специалист, директор по маркетингу и бренду, руководитель внутренних коммуникаций, медиаменеджер, редактор и руководитель медиапроектов.

Эти специалисты, по мнению авторов обзора, оперируют компетенциями, которые алгоритмам пока не по зубам: принятие стратегических решений, управление репутацией, кризисные коммуникации и выстраивание общественного доверия.

Цифры подтверждают тренд. Медианная зарплата PR-директора уже составляет около 218 тысяч рублей, руководителя PR-отдела — 193 тысячи, а отдельные предложения для директоров по маркетингу достигают 600 тысяч рублей в месяц. Это в разы больше медианной планки по российскому рынку, которая колеблется у отметки в 81 тысячу рублей.

Исследователи прогнозируют, что к 2027 году рынок расколется на две неравные части. Одну группу составят исполнители типовых задач, которых постепенно вытеснит автоматизация. Во вторую войдут эксперты по стратегии и репутации, чьи доходы будут только расти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нейросети смогли создать первый реальный вирус.

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