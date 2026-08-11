Судороги и онемение: почему опасно купаться в зеленых водоемах

Купание в цветущих водоемах смертельно опасно

Купание в цветущей воде может спровоцировать развитие целого ряда опасных заболеваний. Об этом написало информационное агентство URA.RU.

В любом водоеме водятся цианобактерии — одни из самых древних микроорганизмов на нашей планете. Однако их активное размножение может приводить к цветению воды: окрашиванию ее в зеленый цвет, появлению запаха гнили или ацетона и массовой гибели рыбы. Купаться в таком водоеме нельзя. На его поверхность даже птицы не садятся.

Цианобактерии могут выделять гепатотоксины, которые разрушают ткани печени и нарушают ее функционирование. Также в такой воде могут содержаться нейротоксины. Они нарушают работу нервной системы и могут вызвать судороги, онемение и слабость, а также стать причиной серьезных проблем с дыханием вплоть до его остановки.

В оболочке цианобактерии содержатся липополисахариды. Они могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек.

Также купание в таком водоеме способно привести к церкариозу — покраснению и зуду кожи, вызваным личинками гельминтов. При этом появляются волдыри, похожие на укусы комаров. От неприятных ощущений поможет избавиться прохладный душ без использования жесткой мочалки и скрабов, а также успокаивающие крема. Сыпь пройдет через пять-семь дней.

Лептоспироз — инфекция, которую можно подхватить в цветущей воде через слизистые и повреждения на коже. Симптомы проявляются через одну-две недели: высокая температура, озноб, сильные боли в икроножных мышцах, желтуха и потемнение мочи. Болезнь развивается достаточно стремительно и может привести к летальному исходу. Поэтому при первых признаках нужно обратиться к врачу.

Амебиаз также может проявиться после контакта с зеленым водоемом. Его провоцируют патогенные амебы, попадая в организм при заглатывании такой воды. В 90% случаев протекает бессимптомно, у остальных 10% — с диареей, болями в животе и поражением печени.

Лямблиоз передается аналогичным путем и сопровождается вздутием, диареей, тошнотой, потерей веса и утомляемостью. При проявлении симптомов также необходима помощь медиков.

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