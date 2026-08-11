СК остановился на двух версиях исчезновения семьи Усольцевых в тайге

Следствие рассматривает несколько вариантов развития событий в деле об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярской тайге. Среди основных версий остаются несчастный случай и возможное преступление, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в сентябре 2025 года во время нахождения в районе Кутурчинского Белогорья. Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, установить местонахождение семьи до сих пор не удалось.

«Следствием продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых, отрабатываются различные версии исчезновения. Среди приоритетных: несчастный случай и возможное совершение в отношении членов семьи преступления», — сообщили в ведомстве.

Родственники пропавших продолжают надеяться на благополучный исход. Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов ранее рассказал, что не исключает вариант, при котором его близкие могут находиться за пределами России.

В июне 2026 года специалисты вновь выезжали в район исчезновения семьи. После обследования территории было принято решение временно остановить масштабные работы, изучить полученные данные и определить дальнейшую тактику.

Позже в предполагаемом районе поисков нашли палку для скандинавской ходьбы. Однако проведенная экспертиза не выявила на предмете генетических следов Усольцевых.

Сейчас речь идет преимущественно о точечных поисковых мероприятиях. Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что летом 2026 года добровольцы планируют организовать пешие работы в районе исчезновения семьи.

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