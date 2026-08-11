В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены почти 950 квартир

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 78 0

В городе восстанавливают 70 многоквартирных домов и 14 частных строений.

В Белгороде повреждены 950 квартир после атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец

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Около 950 квартир получили повреждения в Белгороде в результате атаки ВСУ в минувшие выходные. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, в результате происшествия пострадали 70 многоквартирных домов, в которых зафиксировали повреждения 947 квартир, а также 14 частных домов. Для каждого объекта назначили подрядчиков и определили источники финансирования восстановительных работ.

«Делаем все, чтобы люди как можно быстрее вернулись в свои дома», — отметил Шуваев в своем канале на платформе МАКС.

Сейчас специалисты проводят обследование поврежденных зданий. Обмеры для подготовки экспертных заключений планируют завершить до конца недели.

Контроль за восстановлением поручили первому заместителю губернатора Илье Пономареву, региональному министерству строительства и администрации Белгорода. Власти намерены следить за ходом ремонта, чтобы не допустить задержек и необоснованного увеличения стоимости работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятого августа украинские формирования нанесли удары с помощью БПЛА по жилым домам, административным зданиям и объектам социальной инфраструктуры города. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие, среди которых были дети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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