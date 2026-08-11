Пострадавший в ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге получил травмы головы

Пострадавший в ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге попал в больницу с травмами. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На них видно, что молодой человек получил ранение головы, а на лице у него остались ссадины. ДТП произошло на улице Отрадной.

По предварительным данным, водитель Lamborghini не справился с управлением, вылетел на перекресток и врезался в стену магазина.

По информации 5-tv.ru, разбившийся спорткар стоит около 38 миллионов рублей. Предположительно, он принадлежит Давиду Алтушкину, сыну миллиардера Игоря Алтушкина.

Очевидцы сообщили, что во время аварии на месте находились два человека. Им потребовалась помощь медиков. После столкновения водитель остался на месте происшествия, однако комментировать случившееся отказался.

Проверка на алкоголь показала, что водитель был трезв.

Яркий Lamborghini без номеров ранее уже замечали на улицах Екатеринбурга. Впервые спорткар попал в поле зрения горожан в мае 2025 года. Позже Давид Алтушкин публиковал в социальных сетях фотографии похожего автомобиля на парковке.

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