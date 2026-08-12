Без вести пропали 300 человек: в Колумбии растет число жертв землетрясения

Эфирная новость 53 0

В списках погибших уже более двух сотен людей.

Фото, видео: Reuters/Luisa Gonzalez; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Колумбии растет число жертв разрушительного землетрясения. По данным к этому часу, в списке погибших уже более 250 человек. Еще свыше 300 числятся пропавшими без вести. Несмотря на все сложности, спасатели работают в круглосуточном режиме. В одном из наиболее пострадавших городов под завалами удалось обнаружить выжившую. Кадры, которые этим утром облетели весь мир — покажет корреспондент «Известий» Андрей Многотуров. Он работает на месте.

Каждый спасенный — большая победа. В слоях бетона спасатели прокладывали туннель, чтобы вытащить из-под обломков женщину. Под завалами она провела 36 часов.

«Три человека были спасены здесь, и еще двое — там. Слава Богу, они целы и невредимы», — сказал волонтер Виктор Даниэль Кардона.

Спасатели и волонтеры круглосуточно разбирают завалы. В основном вручную, чтобы не навредить тем, кто остается в бетонной ловушке. Число жертв продолжает расти. Основной удар приняли на себя города Кали и Перейра — там больше всего погибших.

Целые кварталы — в руинах. В Перейре обрушилась центральная башня церкви прямо на глазах у людей, которые пытались удержаться на ногах во время толчков.

Одна из самых красивых церквей Перейры — Иглесиа Сан-Хосе. Посмотрите, как она пострадала. Будет сложно всю эту красоту восстанавливать. Много разрушено, но не все подряд. Вот отель Movich уцелел, потрескался только.

Общая беда сплотила людей. В Кали мужчина, лишившийся собственной пекарни, вышел на улицы и раздавал печенье прохожим.

А вот еще трогательные кадры. Младенца, которого спасли накануне, привезли в больницу. Малыш в порядке и сейчас под наблюдением врачей.

В пострадавшие районы сейчас стягивают дополнительные силы. Власти Колумбии открыли центры координации в четырех городах, там же работают пункты гуманитарной помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Женщину, столкнувшую свою дочь с балкона в Сергиевом Посаде взяли под арест
13:32
«Взращенный неонацизм»: Мирошник о восторге украинцев от ударов по России
13:23
«Они живы»: сын Усольцевых не будет подавать заявление о признании родителей умершими
13:16
В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей
13:05
Больше половины россиян против удаления российских приложений для смартфонов
12:57
Сколько стоит звездная любовь: самые яркие и дорогие свадьбы 2026 года

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пророчество Жириновского сбывается — ЕС на пороге развала
Как не прогореть на процентах по вкладу
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео