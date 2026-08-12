Без вести пропали 300 человек: в Колумбии растет число жертв землетрясения

В Колумбии растет число жертв разрушительного землетрясения. По данным к этому часу, в списке погибших уже более 250 человек. Еще свыше 300 числятся пропавшими без вести. Несмотря на все сложности, спасатели работают в круглосуточном режиме. В одном из наиболее пострадавших городов под завалами удалось обнаружить выжившую. Кадры, которые этим утром облетели весь мир — покажет корреспондент «Известий» Андрей Многотуров. Он работает на месте.

Каждый спасенный — большая победа. В слоях бетона спасатели прокладывали туннель, чтобы вытащить из-под обломков женщину. Под завалами она провела 36 часов.

«Три человека были спасены здесь, и еще двое — там. Слава Богу, они целы и невредимы», — сказал волонтер Виктор Даниэль Кардона.

Спасатели и волонтеры круглосуточно разбирают завалы. В основном вручную, чтобы не навредить тем, кто остается в бетонной ловушке. Число жертв продолжает расти. Основной удар приняли на себя города Кали и Перейра — там больше всего погибших.

Целые кварталы — в руинах. В Перейре обрушилась центральная башня церкви прямо на глазах у людей, которые пытались удержаться на ногах во время толчков.

Одна из самых красивых церквей Перейры — Иглесиа Сан-Хосе. Посмотрите, как она пострадала. Будет сложно всю эту красоту восстанавливать. Много разрушено, но не все подряд. Вот отель Movich уцелел, потрескался только.

Общая беда сплотила людей. В Кали мужчина, лишившийся собственной пекарни, вышел на улицы и раздавал печенье прохожим.

А вот еще трогательные кадры. Младенца, которого спасли накануне, привезли в больницу. Малыш в порядке и сейчас под наблюдением врачей.

В пострадавшие районы сейчас стягивают дополнительные силы. Власти Колумбии открыли центры координации в четырех городах, там же работают пункты гуманитарной помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.