В Новороссийске после атаки БПЛА произошло обрушение надземного путепровода
Движение транспорта на участке ограничено.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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После атаки беспилотников в Новороссийске произошло обрушение надземного путепровода на Магистральной улице. Сейчас движение транспорта на этом участке ограничено.
Как сообщил глава города Андрей Кравченко, конструкция получила повреждения в результате удара БПЛА. В связи с происшествием автомобилистам пришлось выбирать альтернативные маршруты.
«На улице Магистральной в результате атаки БПЛА произошло обрушение надземного путепровода. Движение автотранспорта перекрыто, объезд — по улице Портовой либо через село Кирилловка», — говорится в его сообщении в мессенджере МАКС.
По словам Кравченко, специалисты уже приступили к необходимым действиям, чтобы как можно быстрее устранить последствия произошедшего и восстановить нормальное движение в районе.
Ранее глава Новороссийска сообщал об отражении атак беспилотников ВСУ. Из-за угрозы пришлось временно перекрыть дорогу в направлении Геленджика.
Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атак в регионе погибли два человека. Среди жертв оказался восьмилетний ребенок, еще один погибший — мужчина из поселка Волна Темрюкского района.
Кроме того, сообщалось о 12 пострадавших, включая одного несовершеннолетнего. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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