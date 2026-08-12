Тела погибших в Нижнекамске граждан Узбекистана доставили на родину
Город был атакован беспилотниками ВСУ 10 августа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тела погибших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск граждан Узбекистана доставили на родину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миграции при кабинете министров республики.
«Ввоз тел был осуществлен сегодня, 12 августа, за счет государственных средств», — отметили в ведомстве.
Останки погибших перевозили специальным бортом Минобороны республики. В кабмине добавили, что расходы на похороны покроют за счет государства. Также их семьям выплатят компенсацию. Ее размер будет определен после того, как российские правоохранительные органы закончат расследование случившегося.
Украина нанесла массированный удар по Нижнекамску утром 10 августа. В результате атаки погибли 13 человек, в том числе и ребенок. Ранения получили 78 человек, 25-ти из них потребовалась госпитализация.
Известно, что среди погибших было восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Кроме того, 20 иностранцев в результате атаки пострадали.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Нижнекамске появился стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки украинских беспилотников. Жители несут к нему цветы и мягкие игрушки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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