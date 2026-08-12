Урожай собран: что обязательно нужно сделать с крыжовником в августе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Несколько процедур в конце лета помогут кусту пережить зиму и хорошо плодоносить в следующем сезоне.

Что обязательно нужно сделать с крыжовником в августе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В августе нужно обрезать и обработать от заболеваний крыжовник

После сбора ягод куст крыжовника нельзя оставлять без внимания. Август подходит для обрезки, обработки от заболеваний, полива и подготовки растения к холодам. Об этом рассказала URA.RU садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова.

В первую очередь эксперт рекомендует убрать старые ветки с темной корой, а также сухие, поврежденные и лежащие на земле побеги. Причем проводить такую обрезку можно сразу после завершения плодоношения, не откладывая работу до сентября.

Особое внимание стоит уделить состоянию растения. Сморщенные или покрытые пятнами ягоды, преждевременное созревание плодов и раннее опадание листьев могут указывать на заболевания. В таком случае куст необходимо обработать подходящими препаратами. Опавшую листву при этом лучше собрать, чтобы под растением не оставались возможные возбудители инфекций.

В засушливую погоду крыжовнику нужен регулярный полив — примерно раз в неделю с хорошим увлажнением почвы. В конце августа или начале сентября Самойлова также советует провести одну осеннюю подкормку минеральным удобрением, содержащим двойной суперфосфат.

Размножить куст можно с помощью отводков. Для этого нижнюю ветку пригибают к земле и фиксируют в месте соприкосновения с почвой. После формирования корней новый саженец можно будет отделить от материнского растения и пересадить.

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