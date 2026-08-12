Армия РФ расширила полосу безопасности в приграничье Белгородской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

Российские военные сообщили об освобождении населенного пункта Водяное в Харьковской области.

Армия РФ расширила полосу безопасности

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вооруженные силы России расширили полосу безопасности в приграничье Белгородской области после освобождения села Водяное в Харьковской области. Об этом 12 августа сообщили в Минобороны РФ.

«Освобождение населенного пункта Водяное расширяет полосу безопасности вдоль белгородского приграничья», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что населенный пункт был освобожден ранее в этот день. Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях.

Накануне в ведомстве сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Щербаковка в Харьковской области. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» освободили Новое Поле в Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по объектам в Одессе, которые использовались для обеспечения ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в порту города была поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная для снабжения украинских подразделений топливом.

Также под удар попали портовая инфраструктура и морские суда Украины. В ведомстве уточнили, что для атаки применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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