Впервые на Курилах: как прошел исторический визит Путина на Итуруп

Путин впервые посетил курильский остров Итуруп на Сахалине

Президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. На Итурупе глава государства осмотрел социальные и промышленные объекты, встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и пообщался с местными жителями.

Поездка на остров стала завершающей частью рабочего визита президента по Сибири и Дальнему Востоку. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Первый визит Путина на Курильские острова

Одной из главных остановок президента на Итурупе стал рыбоперерабатывающий завод «Ясный». Путин осмотрел предприятие, познакомился с производством и поговорил с его сотрудниками. Главе государства также предложили попробовать местную икру, а завершилось посещение общей фотографией с коллективом.

Нынешняя поездка стала для Путина первым личным визитом на Курильские острова. Ранее из высшего руководства страны здесь бывали Дмитрий Медведев — в должностях президента и премьер-министра — и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Больница, школа и просьба о новой скорой

Программа президента продолжилась посещением центральной районной больницы Итурупа. Путин осмотрел кабинеты и медицинское оборудование, а сотрудники учреждения рассказали ему о своей работе.

Во время разговора медики попросили президента помочь с приобретением новой машины скорой помощи. Путин пообещал содействие в решении этого вопроса.

Следующей точкой стала местная школа. Ученики продемонстрировали главе государства самостоятельно собранных роботов, предназначенных в том числе для соревнований и боев. Президенту также показали учебные кабинеты, спортивный зал и школьный музей, где хранятся вещи погибшего ветерана специальной военной операции.

«Какая у вас погода хорошая, курорт прямо»

Отдельной частью поездки стало неформальное общение президента с островитянами. Встретившая Путина солнечная погода не осталась без внимания главы государства.

«Какая у вас погода хорошая, курорт прямо», — сказал Путин.

Одна из местных жительниц в ответ пошутила, что президент, вероятно, сам сумел «договориться» о солнце. Во время встречи Путин также познакомился с мальчиком по имени Рамир, пожал ему руку и пожелал успехов в учебе всем юным жителям Сахалинской области. В завершение разговора президент сфотографировался с островитянами на память.

Крепкий рубль и экономика Сахалина

На Итурупе Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона рассказал президенту о состоянии местной экономики. По его словам, ситуация остается стабильной, однако укрепление национальной валюты отражается на бюджетных поступлениях от экспорта.

Президент отметил, что влияние крепкого рубля различается для населения и бизнеса.

«Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно ориентированных предприятий создает проблемы», — ответил Путин.

Тему сильного рубля президент поднимал и ранее. В июле во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым Путин связывал укрепление российской валюты в том числе со снижением спроса на иностранную.

«Генетический код победителей»

Еще одной темой разговора с Лимаренко стала поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Губернатор сообщил, что реабилитацию прошли две тысячи военнослужащих, причем часть из них впоследствии вернулась на фронт.

Лимаренко также рассказал о настроениях среди жителей региона, охарактеризовав их словами «все для победы».

«Такие у нас люди. Генетический код победителей», — прокомментировал Путин.

Посещение Итурупа завершило рабочую поездку президента по Сибири и Дальнему Востоку. За время пребывания на Курильских островах Путин успел познакомиться с жизнью острова сразу с нескольких сторон — от рыбной промышленности и экономики региона до медицины, образования и общения с местными жителями.

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