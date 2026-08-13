Впервые на Курилах: как прошел исторический визит Путина на Итуруп

Президент завершил дальневосточную поездку встречами с жителями и осмотром острова.
Фото: Пресс-служба президента России
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Путин впервые посетил курильский остров Итуруп на Сахалине
Президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. На Итурупе глава государства осмотрел социальные и промышленные объекты, встретился с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и пообщался с местными жителями.
Поездка на остров стала завершающей частью рабочего визита президента по Сибири и Дальнему Востоку. Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Первый визит Путина на Курильские острова
Одной из главных остановок президента на Итурупе стал рыбоперерабатывающий завод «Ясный». Путин осмотрел предприятие, познакомился с производством и поговорил с его сотрудниками. Главе государства также предложили попробовать местную икру, а завершилось посещение общей фотографией с коллективом.
Нынешняя поездка стала для Путина первым личным визитом на Курильские острова. Ранее из высшего руководства страны здесь бывали Дмитрий Медведев — в должностях президента и премьер-министра — и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Больница, школа и просьба о новой скорой
Программа президента продолжилась посещением центральной районной больницы Итурупа. Путин осмотрел кабинеты и медицинское оборудование, а сотрудники учреждения рассказали ему о своей работе.
Во время разговора медики попросили президента помочь с приобретением новой машины скорой помощи. Путин пообещал содействие в решении этого вопроса.
Следующей точкой стала местная школа. Ученики продемонстрировали главе государства самостоятельно собранных роботов, предназначенных в том числе для соревнований и боев. Президенту также показали учебные кабинеты, спортивный зал и школьный музей, где хранятся вещи погибшего ветерана специальной военной операции.
«Какая у вас погода хорошая, курорт прямо»
Отдельной частью поездки стало неформальное общение президента с островитянами. Встретившая Путина солнечная погода не осталась без внимания главы государства.
«Какая у вас погода хорошая, курорт прямо», — сказал Путин.
Одна из местных жительниц в ответ пошутила, что президент, вероятно, сам сумел «договориться» о солнце. Во время встречи Путин также познакомился с мальчиком по имени Рамир, пожал ему руку и пожелал успехов в учебе всем юным жителям Сахалинской области. В завершение разговора президент сфотографировался с островитянами на память.
Крепкий рубль и экономика Сахалина
На Итурупе Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона рассказал президенту о состоянии местной экономики. По его словам, ситуация остается стабильной, однако укрепление национальной валюты отражается на бюджетных поступлениях от экспорта.
Президент отметил, что влияние крепкого рубля различается для населения и бизнеса.
«Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно ориентированных предприятий создает проблемы», — ответил Путин.
Тему сильного рубля президент поднимал и ранее. В июле во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым Путин связывал укрепление российской валюты в том числе со снижением спроса на иностранную.
«Генетический код победителей»
Еще одной темой разговора с Лимаренко стала поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Губернатор сообщил, что реабилитацию прошли две тысячи военнослужащих, причем часть из них впоследствии вернулась на фронт.
Лимаренко также рассказал о настроениях среди жителей региона, охарактеризовав их словами «все для победы».
«Такие у нас люди. Генетический код победителей», — прокомментировал Путин.
Посещение Итурупа завершило рабочую поездку президента по Сибири и Дальнему Востоку. За время пребывания на Курильских островах Путин успел познакомиться с жизнью острова сразу с нескольких сторон — от рыбной промышленности и экономики региона до медицины, образования и общения с местными жителями.
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