Тренируется: Бузова показала, как нянчит новорожденную племянницу

Ольга Бузова опубликовала фото и видео с новорожденной племянницей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографии и видео с новорожденной племянницей. На кадрах счастливая тетя качает малышку на руках и обнимает сестру Анну.

«Я стала тетей… Появилась наша долгожданная принцесса. Поздравляю всю нашу семью, ведь нас стало на одного человека больше», — написала артистка в соцсети.

По словам Бузовой, ее до сих пор переполняют эмоции. Она подчеркнула, что ее «сестренка» с мужем очень долго мечтали о рождении дочки. Также она пожелала малышке расти счастливой и выразила уверенность в том, что Анна и ее супруг будут лучшими родителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Ольги Бузовой стала мамой — 11 августа у нее родилась дочь, которую назвали Марией. Отец ребенка — муж Анны, бизнесмен Константин Штрыкин. Пара долгое время мечтала завести ребенка, но сталкивалась с различными сложностями, а тема их бездетности неоднократно обсуждалась в соцсетях.

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