«Опции на столе»: Пентагон допустил проведение военной операции против Кубы

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 24 0

Трамп готов решительно бороться за интересы США.

Будут ли США проводить военную операцию против Кубы

Фото: Zuma/ТАСС

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Пентагон допустил проведение военной операции против Кубы

Американская администрация допускает перспективу применения военной силы против Кубы. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

«Все опции находятся на столе, включая военные», — цитирует его портал Demócrata.

Глава военного ведомства также отметил, что кубинские власти должны брать в расчет готовность президента США Дональда Трампа бороться за интересы своей страны.

Подобные заявления звучат не в первый раз. Ранее 11 июня госсекретарь США Марко Рубио призвал руководство Кубы сменить политический курс. Он заявил о готовности Вашингтона применить все доступные инструменты воздействия на республику. Рубио подчеркнул, что цель Вашингтона — противодействие угрозам национальной безопасности, исходящим от кубинского правительства.

США продолжают усиливать санкционное воздействие на республику. В августе 2026 года Вашингтон внес в списки рестрикций Минфина шесть физических лиц и пять юридических лиц, так или иначе связанных с кубинским военно-промышленным комплексом.

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