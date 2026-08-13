«Опции на столе»: Пентагон допустил проведение военной операции против Кубы

Пентагон допустил проведение военной операции против Кубы

Американская администрация допускает перспективу применения военной силы против Кубы. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

«Все опции находятся на столе, включая военные», — цитирует его портал Demócrata.

Глава военного ведомства также отметил, что кубинские власти должны брать в расчет готовность президента США Дональда Трампа бороться за интересы своей страны.

Подобные заявления звучат не в первый раз. Ранее 11 июня госсекретарь США Марко Рубио призвал руководство Кубы сменить политический курс. Он заявил о готовности Вашингтона применить все доступные инструменты воздействия на республику. Рубио подчеркнул, что цель Вашингтона — противодействие угрозам национальной безопасности, исходящим от кубинского правительства.

США продолжают усиливать санкционное воздействие на республику. В августе 2026 года Вашингтон внес в списки рестрикций Минфина шесть физических лиц и пять юридических лиц, так или иначе связанных с кубинским военно-промышленным комплексом.

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