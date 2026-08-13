На предприятиях в Нижнекамске выплатят по два миллиона семьям погибших от ударов ВСУ

Семьи сотрудников предприятий Нижнекамска, погибших при ударе украинских беспилотников, получат дополнительно по два миллиона рублей. Об этом сообщил глава города Радмир Беляев.

«Принято решение, что аналогичную финансовую поддержку окажут предприятия Нижнекамска, сотрудники которых оказались в числе погибших и пострадавших», — написал Беляев в мессенджере МАКС.

По его словам, базовые выплаты, назначенные указом главы Татарстана Рустама Минниханова, уже доводятся до людей, однако было решено удвоить поддержку.

Родственники пострадавших при тяжелом или среднем вреде здоровью получат по 600 тысяч рублей, а при легком — по 300 тысяч рублей. Отдельное решение принято по семье погибшей девочки, которая в момент налета спала на балконе: учреждение, где работает ее мать, выплатит семье два миллиона рублей, плюс один миллион выделят из городского бюджета.

Трагедия произошла в ночь на 10 августа, когда боевики ВСУ атаковали Нижнекамск. По уточненным данным, жертвами стали 13 человек, девять из которых — иностранные граждане. Еще 75 получили травмы и обратились за помощью к медикам. В республике был объявлен траур, Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тела погибших в Нижнекамске граждан Узбекистана доставили на родину.

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