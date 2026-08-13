В Севастополе в результате подрыва погиб военнослужащий Минобороны России

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 47 0

Подозреваемая совершила преступление по заданию спецслужб Украины.

В Севастополе в результате взрыва погиб военнослужащий

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Военнослужащий Минобороны России погиб в Севастополе в результате подрыва, подозреваемую в совершении преступления задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, задержанная гражданка России подозревается в организации взрыва, в результате которого военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. В ФСБ заявили, что женщина действовала по заданию спецслужб Украины.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по горячим следам задержана гражданка РФ, подозреваемая в совершении подрыва в городе Севастополе военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму задержали мужчину, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о российских военных объектах. По данным ФСБ России, житель Бахчисарайского района через мессенджер WhatsApp передавал информацию о расположении воинских частей, техники и средств противовоздушной обороны. Также, как заявили в ведомстве, задержанный получил задание подготовить диверсионно-террористические акты на железной дороге и следить за автомобилем российского военнослужащего в Севастополе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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