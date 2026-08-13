Пять человек погибли в Севастополе при разминировании после атаки ВСУ

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Среди жертв — четверо пиротехников МЧС и охранник.

Пятеро погибли при разминировании в Севастополе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Севастополе при выполнении работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Наши парни обследовали территорию после атаки ВСУ. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу — очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей», — написал он в мессенджере «Макс».

Трагедия унесла жизни капитанов внутренней службы Антона Чудакова и Александра Панчука, прапорщика Артема Дуплина, спасателя Романа Пилипчука и охранника Василия Староверова. Чудаков и Дуплин имели звания заслуженных спасателей Севастополя и государственные награды.

Власти города и МЧС уже заявили, что семьи погибших получат всю необходимую помощь и поддержку.

Все произошло на следующий день после массированного налета украинских дронов. Вечером 12 августа над городом сбили более тридцати вражеских БПЛА, но сброшенные ими боеприпасы остались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки украинских дронов на Башкирию пострадали два человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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