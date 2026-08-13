«Огромное значение»: Путин о важности увековечивания памяти героев СВО

Многие военнослужащие спрашивают президента о том, как государство намерено сохранить их боевую славу.
Фото: arch.lenobl.ru
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Путин заявил о важности увековечивания памяти героев СВО
В России необходимо увековечивать память героев специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в ходе посещения острова Итуруп на Курилах.
«Я, когда встречаюсь с ребятами — участниками СВО, многие задают вопрос: „А как-то это будет оставаться в истории, будет ли государство обращать внимание на то, что они делают?“ Конечно, людям бы хотелось, чтобы это все было», — сказал российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что для правительства проведение такой работы имеет огромное значение.
Ранее Путин совершил визит на Курилы, что стало одним из самых обсуждаемых событий в японских СМИ и соцсетях.
За прошедшие годы в разных областях России уже были установлены памятники героям спецоперации. Так, в 2024 году в Сочи открыли двухметровую скульптуру бойца российской армии.
Увековечиваются не только российские военные, но и бойцы стран-союзниц. Так, в Курске планируют установить памятник боевому братству России и Корейской Народно-Демократической Республики в честь военнослужащих из КНДР. Они участвовали в операции по освобождению Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины.
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