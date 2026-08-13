Диетолог развенчала популярный миф о манной каше для детей

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 43 0

Для незрелой детской пищеварительной системы не все крупы одинаково полезны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Prososov; 5-tv.ru

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Манная каша в раннем возрасте разрушает кишечник ребенка

Педиатр Александра Ковалевская заявила, что популярная в прошлом манная каша категорически противопоказана детям в раннем возрасте. Об этом она рассказала в комментарии 5-tv.ru.

«Никаких манных каш точно использовать нельзя», — предупредила специалист.

Крупа провоцирует срыв кишечника и ферментативные проблемы. Ребенок оказывается к этому не готов, добавила Ковалевская. По ее словам, миф о пользе манки для набора веса возник в эпоху дефицита, когда альтернативы попросту не было.

«Раньше и кормили манной кашей, когда не было другого варианта. Сейчас есть очень много адаптивных, комфортных смесей. Они уже с пребиотиками и подобраны в зависимости от ферментативной работы ребенка и ЖКТ в целом», — объяснила Ковалевская.

Врач подчеркнула, что незрелая пищеварительная система младенца не в состоянии справиться с нагрузкой, которую дает манная крупа. Если мама не может кормить грудью, на помощь должны приходить исключительно специализированные адаптированные смеси для искусственного вскармливания, а не народные рецепты.

Отдельно педиатр напомнила, что в вопросах питания годовалого ребенка тоже есть жесткие стоп-листы. Маленьким детям, особенно аллергикам, не стоит давать орехи, мед и жирную рыбу, а также свинину и острые провоцирующие продукты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто такие матери типа С.

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