Япония становится ближе: что нужно знать россиянам об отдыхе в 2026 году

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Спрос на направление продолжает расти, несмотря на отсутствие прямых рейсов и новые требования к документам.

Что нужно знать россиянам об отдыхе в Японии в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com/Tsutomu Fujii

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Заметно усилился интерес российских путешественников к Японии

Интерес российских путешественников к Японии заметно усилился. Как сообщило издание URA.RU, на первое полугодие 2026 года страну посетили более 100 тысяч россиян — почти на четверть больше, чем за тот же период годом ранее.

Представители туриндустрии связывают рост прежде всего с удобными вариантами перелетов с пересадками. Прямого авиасообщения между странами пока нет, однако добраться до Японии можно, в частности, рейсами китайских перевозчиков. Еще одним плюсом остается курс иены, благодаря которому траты внутри страны для россиян стали относительно комфортнее.

Для первого путешествия по Японии туристы чаще всего выбирают Токио, Киото и Осаку, дополняя маршрут Нарой, Хаконе или поездкой к Фудзи. Весной страна привлекает цветением сакуры, осенью — сезоном красных кленов.

Требования к документам стали строже, однако серьезных изменений не произошло. Теперь необходимо предоставлять оригинал банковской справки, а работающим туристам — подтверждение занятости. Для россиян виза остается бесплатной, при подаче через JVAC нужно заплатить сервисный сбор 970 рублей. Документы рекомендуют подавать минимум за две недели до вылета.

Десятидневный отдых с перелетом из Москвы и проживанием обойдется примерно в 120–150 тысяч рублей на человека. Бюджетные недельные программы начинаются примерно от 115 тысяч, а насыщенные туры на 10–13 дней могут стоить около 280–290 тысяч рублей. Осенью спрос на Японию вырос примерно на 30%.

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