Российские силы ПВО сбили 193 украинских беспилотника за день

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 60 0

Дроны ликвидировали над несколькими регионами РФ и акваториями двух морей.

Сколько дронов сбили в небе над Россией 13 августа

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские силы ПВО за день перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России в мессенджере МАКС.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Башкортостана и Крыма.

Кроме того, средства ПВО уничтожали воздушные цели над акваториями Азовского и Черного морей.

Россия регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе при обезвреживании взрывоопасных предметов погибли пять человек. Трагедия произошла после массированной атаки дронов ВСУ на город, когда специалисты обследовали территорию и очищали ее от боеприпасов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

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