Не вешать нос: хирург предупредил о необратимой потере зрения из-за домашних процедур

Хирург Гарбар: из-за домашних пластик носа можно потерять зрение

В погоне за красотой и экономией люди все чаще решаются исправлять форму носа без врачей, не думая о катастрофических последствиях. Об этом URA.RU рассказал пластический хирург из Кургана Алексей Гарбар.

По словам врача, популярность филлеров и всевозможных зажимов с маркетплейсов набирает пугающие обороты. Аргумент «это же не операция» на деле оборачивается трагедией.

«Длительные отеки, миграция филлера, некрозы кожи — все эти проблемы уходят на второй план, когда неправильно введенный препарат в параорбитальной области может привести к потере зрения. Причем, необратимой потере», — предупредил хирург.

Он признается, что видел множество пациентов, пострадавших от таких самодельных процедур, но ни разу не встречал тех, кому удалось добиться желаемого исправления формы таким способом. Проводить инъекции и контурную пластику в сомнительных кабинетах или на дому, по его мнению, может только специалист, не понимающий меры ответственности.

Отдельную угрозу несут и дешевые «выпрямители» с маркетплейсов, цены на которые стартуют от 200 рублей. При сильном давлении такие устройства перекрывают носовые ходы, повреждают внутренние клапаны и вызывают хроническую заложенность.

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