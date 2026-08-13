«Почему бы нет?» — актриса Смирнова о пластической хирургии

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 35 0

Современные процедуры уже не вызывают у артистки прежнего категоричного отношения.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса Ольга Смирнова задумалась о пластике нижней части лица

Актриса Ольга Смирнова раньше была против пластической хирургии, но со временем изменила свое мнение. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Лица Столицы. Красота и здоровье». 

По словам артистки, важно прежде всего принимать себя и понимать, чего действительно хочется.

«Это вся история про самоценность, про самооценку и про то, как ты вообще в ладу с собой живешь. Основная задача человека — познать себя, узнать себя и жить в ладу с собой», — сказала Смирнова. 

Если раньше актриса полностью отвергала пластическую хирургию, то сейчас считает, что при грамотном подходе она может помочь человеку чувствовать себя счастливее.

«Я раньше была прям категорично против, сейчас я думаю: ну а почему бы нет?» — отметила актриса. 

При этом сама Смирнова не готова к операции. Она рассказала, что задумывается о коррекции нижней части лица, но пока предпочитает спорт, самомассаж и уходовые процедуры.

«Я учусь любить себя пока без пластической хирургии, учусь принятию», — призналась артистка. 

Смирнова считает, что решение об изменении внешности каждый человек должен принимать самостоятельно. Главное, чтобы оно помогало чувствовать себя лучше и счастливее. 

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Филипп Киркоров не боится менять внешность и регулярно работает над своим образом. По мнению звездного психолога Марианны Абравитовой, артист делает это, чтобы оставаться востребованным и конкурировать с молодыми исполнителями. 

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«Почему бы нет?» — актриса Смирнова о пластической хирургии

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