«Затяжной кризис»: в каком состоянии находится ООН

Сергей Рябков: ООН находится в состоянии кризиса

Организация Объединенных Наций (ООН) столкнулась с затяжным кризисом, а ее руководство знает о претензиях России к работе структуры. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова привело ТАСС.

«ООН находится в состоянии определенного кризиса. Этот кризис затяжной», — отметил он.

По словам дипломата, Москва следит за заявлениями кандидатов на пост Генерального секретаря ООН и оценивает их предложения по реформированию организации в случае избрания.

Рябков отдельно упомянул главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаля Гросси, который, по его словам, готов открыто говорить о проблемах ООН. При этом замминистра подчеркнул, что одних оценок и обещаний недостаточно — необходимы конкретные действия.

«Давать хлесткие оценки, конечно, это качество, которое вызывает уважение. <…> Но заверений, слов, обещаний, констатаций — мало. Нужны конкретные действия», — сказал он.

Дипломат также отметил, что действующий Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осведомлен о содержании претензий, которые Москва выдвигает к работе организации. По словам дипломата, будущему руководителю организации необходимо учитывать требования российской стороны, чтобы не допустить дальнейшего ослабления ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ООН может столкнуться с нехваткой финансирования уже в ближайшие месяцы. Помощник генсека организации по программному планированию, финансам и бюджету Чандрамули Раманатан заявил, что без обязательных взносов государств-участников средств на полноценную работу после августа может не остаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.