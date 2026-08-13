Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку текущему положению дел на Украине. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«С каждым днем возможность киевского режима противостоять СВО России снижается. Зеленский активизировал усилия по выпрашиванию у Запада вооружений и военной техники, украинские запасы которых тают на глазах», — заявила дипломат.

По ее словам, именно из-за неспособности нанести сколько-нибудь существенный урон российским военным противник все чаще переносит удары на гражданскую инфраструктуру и беззащитных мирных жителей.

Захарова особо подчеркнула, что киевский режим окончательно превратился в террористическое образование, представляющее угрозу всему международному сообществу. Она также сообщила о появлении свидетельств вовлеченности связанных с НАТО структур в передачу Украине разведданных о российских объектах, которые затем подвергались атакам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о неизбежности победы России в специальной военной операции.

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