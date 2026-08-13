Украинский футболист обрезал Матвея Сафонова на командном снимке «ПСЖ»

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Российский вратарь французского футбольного клуба не стал опускаться до его уровня и комментировать поступок.

Фото, видео: Reuters/Angelika Warmuth; 5-tv.ru

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Забарный отрезал Сафонова на общем снимке «ПСЖ»

Громким политическим скандалом обернулся футбольный матч за Суперкубок УЕФА, который завершился победой «ПСЖ». В составе французского клуба играет россиянин Матвей Сафонов. Именно его и вырезал с командного фото одноклубник Илья Забарный, который выступает за сборную Украины.

Причем сделал это нарочито грубо, чтобы все заметили. Болельщики тут же завалили его гневными сообщениями, в итоге Забарный решил удалить пост. Наш спортсмен ситуацию никак не комментировал. Зато поделился с прессой эмоциями после триумфа своей команды. Обозреватель «Спорт Экспресс» Игорь Рабинер был единственным русскоязычным журналистом, которому удалось поговорить с Сафоновым.

— Есть ощущение, что ты очень спокойно отреагировал после финального свистка. Я смотрел, ты мне руки не вскидывал, ничего. Как-то очень спокойно.

— Я о тактике думал, мне не все понравилось, не все как я играл, не все моменты. Я такой максималист и стараюсь, ну, не то что стараюсь, а всегда в голове какая-то мысль есть о том, что можно было что-то лучше. 

В отличие от вечно сидящего на скамейке запасных Забарного, Сафонов провел на поле все 90 минут, и за это время трижды спас ворота. Трофей стал для него уже девятым в составе «ПСЖ».

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