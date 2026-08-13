Собянин: в Тимирязевском районе создано 16 новых маршрутов наземного транспорта

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Кроме того, на некоторых маршрутах власти города заменили вагоны трамваев.

Модернизация Тимирязевского района Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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В Тимирязевском районе Москвы были созданы 16 новых маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«В районе организовали 16 новых маршрутов наземного транспорта, установили больше 90 современных остановок», — отметил глава города.

Также он добавил, что на трамвайных маршрутах № 27 и № 29 полностью заменили вагоны на низкопольные последнего поколения «Витязь-Москва» и «Львенок-Москва». Кроме того, оборудовали 15 велопарковок и четыре зарядные станции для электромобилей.

Еще в Тимирязевском районе сошлись сразу три линии Московских центральных диаметров: МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3. Эти диаметры со станциями связали городские вокзалы: Окружная, Тимирязевская и Петровско-Разумовская.

А еще альтернативные и более быстрые маршруты поездок по городу появились у местных жителей благодаря открытию основного участка Московского скоростного диаметра (МСД).

Кроме того, были обновлены и реконструированы Дмитровское шоссе и Дмитровский путепровод, пересекающий МЦД-3. Ведется строительство еще одного путепровода — он станет частью дороги, связывающей МСД с улицей Академика Королева.

Был возведен подземный пешеход через МЦД-1. А в скором будущем появятся еще два новых пешехода на Дмитровском шоссе: один подземный, другой надземный. Они свяжут Тимирязевский и Бутырский районы, в которых проживает более 150 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 2026 году в Москве благоустроят районные парки и скверы. В их число входят и небольшие объекты возле жилых домов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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