«Сломанные судьбы»: Меньшиков призвал сократить число театральных вузов в России

Меньшиков призвал сократить число театральных вузов в России

Народный артист России, преподаватель актерского факультета ГИТИСа Олег Меньшиков заявил о необходимости сократить количество театральных институтов в стране и усилить государственное финансирование оставшихся учебных заведений. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Рассуждая о проблемах современной театральной педагогики, артист обратил внимание на то, что сейчас слишком большое количество выпускников театральных вузов не может найти применение полученной профессии.

«Вот сколько их заканчивает театральный институт? И я имею в виду по всей стране. Получают дипломы, где написано „артист театра и кино“. <…> Сколько их работает потом в театре? 50, 60? Сколько из них потом снимаются в кино? 10, 15?» — сказал художественный руководитель драматического театра имени Ермоловой.

Он отметил, что многие абитуриенты поступают в театральные вузы с уверенностью, что после обучения смогут работать по профессии, однако после выпуска сталкиваются с отсутствием возможностей для реализации. Меньшиков считает, что не все театральные институты могут обеспечить необходимый уровень подготовки из-за нехватки сильных педагогов и большого количества студентов.

«Не может быть на такое количество студентов по всей стране такое количество талантливых педагогов. Ну не может этого быть. А это сломанные судьбы», — заявил он.

По мнению народного артиста, выходом может стать создание системы с ограниченным числом театральных вузов и достаточным государственным финансированием. Он добавил, что, по его мнению, в России должно остаться около шести-семи театральных институтов.

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