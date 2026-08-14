Более 500 жителей Испании обратились к врачам после солнечного затмения

Более 500 жителей Испании обратились за медицинской помощью после наблюдения за солнечным затмением. Большинство жалоб были связаны с проблемами со зрением, сообщает газета El Mundo.

По данным издания, помимо нарушений зрения люди также жаловались на головокружение, тревожность и незначительные травмы.

Больше всего обращений зафиксировали в Каталонии — 115 случаев. В Мадриде помощь медиков потребовалась 101 человеку, а в Стране Басков — 58.

Ранее 5-tv.ru писал, что редкое сочетание космических явлений привлекло внимание наблюдателей по всему миру. В небе можно было увидеть солнечное затмение, метеорный поток Персеиды и парад планет.

Самым зрелищным явлением стал звездопад Персеиды. Это частицы кометы, которые сгорают в атмосфере Земли, создавая яркие вспышки. Астротуристы со всей России отправлялись в Крым, чтобы наблюдать за метеорным потоком.

Кроме того, наблюдатели могли увидеть выстроившиеся в одну линию Сатурн, Марс, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун. Солнечное затмение также было видно в некоторых регионах России — в том числе в Петербурге, Петрозаводске, Пскове, Мурманске, Архангельске, Калининграде и Зеленоградске.

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