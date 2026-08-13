Кирилл Дмитриев сравнил Ормузский пролив с котом Шредингера

Дмитриев: Ормузский пролив Шредингера одновременно открытый и закрытый

Ормузский пролив одновременно открыт и закрыт: глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел параллель между ситуацией вокруг стратегической артерией и мысленным экспериментом Эрвина Шредингера.

Эксперимент, проведенный физиком, иллюстрирует парадоксы квантовой механики. В нем кот, находящийся в закрытой коробке, считается одновременно живым и мертвым, то есть находится в суперпозиции, до тех пор, пока коробка не будет открыта. Абсурдность положения Ормуза, по мнению Дмитриева, вписывается в теорию.

«Ормузский пролив Шредингера одновременно «открытый» и «закрытый», — написал он в соцсети X.

Прежде газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о резком сокращении судоходства в этой стратегически важной артерии. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над проливом, трафик упал до 26 пересечений в сутки в июле и до 33 в июне. Причиной стали риски атак и рост стоимости страхования. 11 судов выбрали маршрут, контролируемый Ираном.

По последним данным агентства Reuters, за неделю через пролив прошло всего восемь судов — это минимальный показатель. Лишь одно из них — угольный танкер — покинул акваторию, остальные семь следовали иранским маршрутом.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Иран нанес ракетный удар по судну национальной нефтяной компании Абу-Даби во время его прохода через Ормузский пролив. В результате атаки никто из членов экипажа не пострадал. В МИД ОАЭ заявили, что произошедшее является грубым нарушением резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, которая защищает свободу судоходства и запрещает нападения на коммерческие суда.

ОАЭ призвали Иран прекратить атаки и полностью открыть пролив для свободного судоходства, подчеркнув, что это необходимо для безопасности региона и мировой торговли.

Тем временем Иран и Оман обсуждают новый порядок судоходства через Ормузский пролив. Совместное заявление уже подготовлено: сначала суда будут входить в пролив через северный коридор у Ирана, а выходить через южный у Омана. Позже транзит перенесут в центральный коридор под контролем Тегерана.

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